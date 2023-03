Enfermeiros se mobilizam na Assembleia Legislativa pelo piso nacional da categoria

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhcre), por meio da equipe do Centro de Infectologia Charles Mérieux, de Rio Branco, passará a fornecer, no primeiro semestre do ano, um teste quantitativo de carga viral que não se encontra disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), para os pacientes com hepatite D (delta) do Acre e Rondônia.

A ação se dá em parceria com o Serviço de Assistência Especializada (SAE) da Secretaria de Saúde (Sesacre) e apoio das universidades Federal do Acre (Ufac) e Federal da Bahia (UFBA), além da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Rondônia.

“O exame tem por objetivo auxiliar no tratamento de pacientes que precisam ser acompanhados pelos médicos regularmente”, explica o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

A hepatite D é causada por um vírus que pode levar à cirrose e ao câncer de fígado. Por isso, a importância do diagnóstico e tratamento precoces. Embora muito comum no Acre, muitas pessoas não sabem que são portadoras da doença.

Pacientes que tenham a hepatite B podem fazer o teste de sorologia anti-HDV delta para saber se também têm hepatite D. O médico solicita esse exame no SUS e o paciente colhe a amostra de sangue, que é enviada para o Laboratório Central (Lacen/AC). O resultado fica disponível em uma plataforma digital, em média duas semanas depois da coleta.

“Quando o paciente tem as duas hepatites confirmadas [B e D], o médico pode solicitar o exame de carga viral da hepatite D. Essa solicitação está restrita hoje aos pacientes do SAE localizado na Fundhacre, mas em breve poderá ser disponibilizada para outras unidades de saúde”, afirma o gerente-geral do Laboratório Mérieux, Daniel da Matta