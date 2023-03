Em relato emocionante, empresária acreana conta como venceu o câncer: “A fé é tudo”

Medidor oficial da inflação no Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em fevereiro foi de 0,44% em Rio Branco, a menor entre as capitais no período. No entanto, o IPCA acumulado em 2023 é de 1,11%, taxa maior que a de sete capitais (Curitiba, Recife, Goiânia, Porto Alegre, São Luís, Rio de Janeiro e Brasília).

Em doze meses, a inflação acumulada na capital do Acre é de 4,99%. Ambos os períodos mostram que os preços dos bens de consumo mantém trajetória de reajustes e não dão descanso ao bolso dos acreanos.

No País, 0,84% e ficou 0,31 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de janeiro (0,53%). No ano, o IPCA acumula alta de 1,37% e, nos últimos 12 meses, de 5,60%, abaixo dos 5,77% nos 12 meses anteriores. Em fevereiro de 2022, a variação havia sido de 1,01%.

Todas as áreas tiveram alta em fevereiro. A maior variação foi em Curitiba (1,09%), onde o resultado foi puxado pelas altas dos cursos regulares (5,97%), da gasolina (3,37%) e da energia elétrica residencial (5,94%). Já a menor variação foi registrada em Rio Branco (0,44%), influenciada pela queda de 2,04% da energia elétrica residencial.

“No grupo Habitação (0,82%), a maior contribuição (0,05 p.p.) veio da energia elétrica residencial (1,37%). As variações das áreas ficaram entre -2,04% em Rio Branco, onde houve redução de PIS/COFINS, até 6,98% em Belo Horizonte, onde as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) foram reincluídas na base de cálculo do ICMS, a exemplo do que ocorreu em outras áreas, como Curitiba (5,94%) e Vitória (4,98%)”, diz o IBGE, responsável pela pesquisa do IPCA.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023 com os preços vigentes no período de 28 de dezembro de 2022 a 27 de janeiro de 2023. O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.