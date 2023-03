Polícia Civil e Via Verde Shopping oferecem serviço de emissão do novo RG para mulheres

Em alusão ao mês da mulher, a Polícia Civil do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Herminio de Melo, em parceria com o Via Verde Shopping, realizará entre os dias 14 a 18 de março, das 14h às 20h no Espaço Cultural, atendimento voltado às mulheres com a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A ação é voltada para todas as mulheres com idade a partir de 12 anos. O objetivo é atender mulheres que estiverem com RG vencido, quem irá emitir pela primeira vez ou quem estiver com o documento de identificação rasurado ou borrado.

De acordo com o delegado-geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a ação visa levar cidadania às mulheres. “Essa é uma forma que a Polícia Civil faz para homenagear as cidadãs, pois nada melhor que levar esse serviço de grande importância”, disse.

Segundo o coordenador do Instituto e Identificação do Acre, Júnior Cesar da Silva, a estimativa é que sejam atendidas cerca de 100 pessoas diariamente durante a ação. “Agradecemos a direção do Via Verde Shopping por ceder esse espaço. Durante a ação, serão distribuídas 100 fichas para mulheres que desejam emitir a CIN”, explicou.

Cesar diz ainda que as mulheres que queiram participar têm que levar um desses documentos: Certidão de Nascimento/ou Casamento, Certidão de Divórcio ou Viuvez e Cadastro de Pessoa Física (CPF). Observação: os documentos apresentados tem que ser originais e estarem legíveis.

O que é a nova CIN?

É um documento que contém o nome do cidadão e o nome social, se houver, além de dados como o CPF, sexo, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, validade, nome dos pais, órgão do expedidor, local e emissão.

A nova identidade unifica nacionalmente o número do CPF com o registro geral de Identificação. Assim que o documento estiver pronto, o cidadão poderá acessa-lo pelo aplicativo gov.br . O prazo para a entrega da CIN é de 30 dias, a partir da data em que ela foi solicitada.