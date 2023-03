Aulas podem não começar em escolas de Cruzeiro do Sul por causa de roubos

Além do Mercado do Peixe, os cruzeirenses vão dispor de outro espaço para garantir o Peixe da Semana Santa. Com expectativa de comercialização de mais de mais de 6 toneladas, a Secretaria de Agricultura Pesca e Abastecimento de Cruzeiro do Sul vai realizar a III Feira do Peixe no período de 04 a 08 de abril ao lado do Mercado do Agricultor.

“A ideia da Feira ao lado do Mercado do Agricultor é justamente para oferecer um espaço a mais de comercialização no período da Semana Santa”, cita a secretária Municipal de Agricultura de Cruzeiro do Sul, Aldeni Lima de Menezes.

Segundo a secretária de Agricultura, a estrutura das tendas será ampliadas com relação ao ano passado. “Esse ano estamos dobrando o espaço de comercialização. A estrutura das tendas vai dispor de espaço para até 30 produtores/piscicultores”, relata ela, destacando que no Mercado do Agricultor, a comercialização de hortaliças, legumes, frutas, seguirá normalmente no período da Feira do Peixe.

Aldeni diz que não haverá tabelação nos valores dos peixes oriundos dos rios da região e de tanques e açudes praticados no evento.

Para participar da III Feira do Peixe pescadores e piscicultores poderão se inscrever de forma gratuita até o dia 20 de março na secretaria de Agricultura, no prédio da antiga sede da prefeitura de Cruzeiro do Sul, região central da cidade.