Goleadas marcam as estreias de Atlético e Galvez no Campeonato Acreano 2023

O dependente químico identificado com Diomar da Silva, foi ferido a golpes de faca na noite deste sábado, 11, na rua Leblon, no bairro Preventório, em Rio Branco. O autor do crime, o suposto vigia Francisco das Chagas Melo do Nascimento, de 53 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Francisco relatou a reportagem do ac24horas, que estava trabalhando vigiando a obra de uma praça no bairro Castelo Branco, que está embargada, quando Diomar entrou no local e furtou uma coluna de ferro e fugiu sentido bairro Preventório para tentar trocar a coluna por drogas. Quando o dependente químico chegou na rua Leblon, ao lado da Escola Eloisa Mourão Marques com a peça de ferro furtada nas mãos, Francisco o abordou e em posse de uma faca desferiu dois golpes que atingiram o peito e o abdômen de Diomar.

Populares que passavam pela região ao verem Francisco esfaqueando Diomar, interviram imobilizaram e desarmaram o suposto vigia, impedindo que Francisco matasse o dependente químico.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Diomar ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar foi acionada, prenderam o suposto vigia que estava detido por populares e o encaminharam à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos.

Francisco relatou a Polícia Militar que Diomar é acostumado a furtar no local e que desta vez resolveu agir por conta própria porque ele nunca era preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.