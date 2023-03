ZPE: A herança maldita da fracassada tentativa de industrialização do Acre que o novo governo não sabe o que fazer

Durante os últimos anos da administração petista no Acre, que teve Sebastião Viana como governador por dois mandatos, foram feitos investimentos milionários para industrializar o Acre. A concepção era a de que o estado teria, ao longo das administrações de Jorge Viana e Binho Marques, construído a base sólida para que o estado desse um passo adiante em seu desenvolvimento econômico.

O resultado, no entanto, não foi o que o governo previa. Investimentos como, por exemplo, o Complexo de Piscicultura, fracassaram e atualmente encontram-se fechados.

Um outro investimento apresentado como um indutor da política de desenvolvimento industrial no Acre nunca nem chegou a funcionar e o atual governo demonstra que não sabe o que fazer. A Zona de Processamento de Exportação (ZPE), inaugurada em 2011, foi resultado de um investimento milionário e prometia a instalação de empresas no Acre, o que seria facilitado pela posição estratégica do Acre em relação ao Oceano Pacífico e promoveria, entre outros benefícios, a geração de emprego no estado.

Ocorre que apesar das promessas, em 12 anos, nenhuma empresa se instalou no Acre. O atual governo também não sabe o que fazer com a ZPE.

Em 2021, durante o primeiro mandato de Gladson Cameli, o governo fez um grande estardalhaço ao anunciar a venda da ZPE para uma empresa chinesa por quase R$ 26 milhões de reais. Acontece que nem a primeira parcela foi paga pelos supostos compradores e a venda foi cancelada. Desde este período, nenhuma novidade concreta em relação ao “elefante branco”, que se tornou a ZPE, foi anunciada. O governo chegou a anunciar que faria outro leilão, o que até hoje não aconteceu.

Ao longo desta semana, o governo do estado publicou no Diário Oficial um pedido de renovação de operação da ZPE. No entanto, o próprio governo admite que a renovação da operação é apenas um procedimento administrativo, sem apresentar nenhuma perspectiva real de interessados em ocupar o investimento.

“A Renovação da Licença de Operação é um procedimento administrativo anual, para o funcionamento regular conforme as normas do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC. A partir deste ano, o governo do Acre pretende implementar o Novo Marco Legal das ZPE´s, se alinhando à legislação federal.

Agora, as empresas interessadas em se instalar na área, podem internalizar 100% da produção no mercado local. Anteriormente, era exigida a exportação de 80%.A adequação da legislação deve incentivar empresas a montarem seu parque industrial no Acre e fomentar a geração de emprego e renda, atendendo a um dos principais compromissos de campanha do governador Gladson Cameli”, afirmou em nota o governo do estado.