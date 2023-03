Saiba quais perguntas o TCU quer que Bolsonaro responda sobre as joias recebidas

O concurso 2.572 da Mega-Sena sorteado neste sábado (11) não teve ganhador para o prêmio principal. Com isso, o valor ficou acumulado e vai a R$ 16 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (14). A semana terá concurso extra, terça (14), quinta (16) e sábado (18).

Os 5 acertos tiveram 101 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 30.374,17 cada. Já os 4 acertos registrou 7.223 vencedores, com prêmio de R$ 606,75 para cada. Os números que saíram foram os seguintes: 03 – 07 – 15 – 22 – 24 – 50.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal ou no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 4,50.