Polícia prende criminosos com moto furtada e simulacro; dupla se preparava para assalto

O Campeonato Acreano 2023 tem sequência neste sábado, 11, a partir das 15 horas no Florestão.

A rodada vai marcar a estreia de mais três clubes na competição. Na primeira partida, o Atlético Acreano joga sua primeira partida na competição e enfrenta o Vasco, que foi goleado pelo São Francisco por 4 a 1.

O Galo Carijó tem no banco de reservas como treinador o ex-goleiro Márcio Figueiredo, como Faísca, que chegou a iniciar a temporada no comando de Plácido de Castro, mas deixou o Tigre do Abunã após receber convite para dirigir o Atlético.

Já na partida de fundo, Galvez e o Náuas se enfrentam e estreiam na competição.

O Cacique do Juruá , mais uma vez, tem Zacarias Lopes como treinador. A novidade do time de Cruzeiro do Sul é que a esposa de Zacarias, Janete Lopes, é agora a presidente do clube.

O Imperador mantém como técnico o ex-volante Kinho Brito, que terá todos os jogadores do elenco à disposição. O atacante Radames deve ser titular e é um dos principais jogadores do Galvez para a disputa do estadual.

Os ingressos para assistir os dois jogos estarão disponíveis na bilheteria do Florestão e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).