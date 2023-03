Ex-deputado do PT compara G7 com Ptolomeu: “rezo para que sejam inocentes”

Apesar do anúncio de investimento de cerca de R$ 600 milhões feito pelo governo federal, a situação da BR-364, ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul continua caótica.

Enquanto as obras de recuperação não começam, a população sofre com as condições. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um ônibus atolado na BR. É possível ver os passageiros tendo que descer pela janela, já que o veículo “caiu” em um buraco.

A situação teria ocorrido nesta sexta-feira, 10, no trecho entre Manoel Urbano e Feijó. De acordo com o relato de uma passageira Maria Dias, apesar da distância entre as duas cidades ser de apenas 148 quilômetros, a viagem teria durado 6 horas.

Nas imagens, diversos passageiros, depois de saírem do ônibus, aguardam na beira da estrada a tentativa do motorista em conseguir tirar o veículo do buraco.