Com vakinha de quase R$ 600 mil, pai acreano que cuida de quatro filhas deficientes ganha casa

Com um desfecho feliz, a história de Francisco Valdecir de Oliveira e suas quatro filhas deficientes, que moravam em Plácido de Castro, segue emocionando. É que na tarde deste sábado, 11, Francisco e as filhas receberam a tão sonhada casa, toda mobiliada, no valor de R$ 230 mil.

Centenas de pessoas estiveram presentes no ato de entrega do imóvel, que fica no bairro Jequitibá, em Rio Branco, já que na capital, as quatro crianças têm mais possibilidades de acesso a tratamento de saúde.

Emocionado, Francisco conta que está vivendo mais que um sonho. “Tenho muita gratidão a Deus e as pessoas que me ajudaram. Eu vivia com muita dificuldade e pedia a Deus apenas um banheiro para melhorar o cuidado com minhas meninas.”

Em dezembro do ano passado a história de doação às filhas, lutas e privações de Francisco foi veiculada na internet por Derineudo Costa, que já é conhecido por dar voz a pessoas que precisam de ajuda.

A causa foi potencializada quando a página “Razões Para Acreditar”, com mais de 5 milhões de seguidores, compartilhou a história.

“Arrecadamos R$ 590 mil e além da casa nós estamos comprando mais imóveis que serão a renda do seu Francisco, ele vai viver de aluguel”, destacou Derineudo Costa.

Ainda de acordo com Derineudo, a ideia inicial era construir uma marcenaria, já que Francisco é marceneiro, porém com o cuidado que as filhas exigem, ele não teria tempo para trabalhar.

Quando a vakinha foi iniciada, a mãe das crianças havia deixado a família. A situação era tão delicada, que eles não tinham o que comer e moravam em uma casa sem banheiro, tinham que fazer suas “necessidades” em sacolas plásticas.

“O recado que deixo para as pessoas é que nunca desistam dos seus sonhos e nunca desistam de seus filhos. Eu já deixei de comer para sobrar para as minhas filhas, vivemos muito sofrimento, mas sempre tive fé em Deus”, enfatizou Francisco Valdecir de Oliveira.

VEJA O VÍDEO: