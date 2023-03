Prova do processo seletivo de direito para a PGE será segunda-feira (13), em Rio Branco

A prova do 20° Processo Seletivo para a formação de cadastro de reserva de estágio de estudantes de nível superior na área de Direito para a Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) será realizada na segunda-feira, 13 de março, das 8 às 12h, no auditório da OAB, em Rio Branco.

O estagiário receberá uma bolsa no valor de R$ 800, bem como auxílio-transporte no valor de R$ 200. A jornada de estágio é de quatro horas diárias e 20 semanais.

Nessa quinta-feira, 9, o estado tornou pública no Diário Oficial a relação de todos os inscritos. O processo seletivo teve recorde de inscrições, com 334 candidatos. “A PGE tem um longo processo de aperfeiçoamento institucional. A reformulação do estágio na Procuradoria foi bem recebida pela comunidade acadêmica. Este ano tivemos um recorde de candidatos, cerca de três vezes a média histórica”, relata Rodrigo Fernandes, procurador-chefe do Centro de Estudos Jurídicos do órgão.