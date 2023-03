Ônibus atola na rua principal do Rosalinda e população denuncia falta de manutenção

O governo do Acre deve gastar mais de R$ 18 milhões ao longo do ano com duas contratações de serviços de fretamento de aeronaves para transporte de pessoal em trechos nacionais (interestaduais e intermunicipais) e internacionais, visando atender as necessidades do Gabinete do Governador do Estado do Acre e Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC).

A ata de registro de preços da contratação da empresa Ortiz Táxi Aéreo – LTDA foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 7.

São dois tipos de serviços. O primeiro de cerca de R$ 8,4 milhões é do fretamento de avião Executivo a jato, para transporte de pessoas, com tripulação, combustível e todos os demais custos e com capacidade: 8 passageiros e 2 tripulantes. A hora de voo deste tipo de aeronave custa cerca de R$ 42 mil.

Já o segundo serviço é de fretamento de avião bimotor com duas hélices com capacidade de 8 passageiros e 2 tripulantes. Neste caso, a hora de voo custa cerca de R$ 25 mil. A soma total dos dois contratos em um ano pode chegar a R$ 18,6 milhões.