Expansão do milho eleva em 23,4% estimativa da produção de grãos no Acre em 2023

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (9) a estimativa de fevereiro da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2023 de 186.191 toneladas no Acre.

Esse volume é 23,4% maior que o obtido em 2022, com a expansão da produção de milho (2ª safra) e soja.

A área a ser colhida é estimada em 94.461 hectares, 9,2% maior que em 2022. Além disso, o Acre está entre as principais variações positivas nas estimativas da produção, em relação ao mês anterior. Nesse ranking o Mato Grosso é líder com 4.029.136 toneladas a mais que no levantamento anterior. Depois vem Paraná (1 776 034 t), em Alagoas (11 192 t), em Rondônia (9 401 t), no Pará (5 812 t), Acre (1 862 t), no Maranhão (219 t) e no Rio de Janeiro (57 t).

As principais variações negativas foram verificadas em Goiás (-73 379 t) e no Ceará (-15 907 t).

Algumas Unidades da Federação tiveram o balanço da produção positivo, em relação ao 3º prognóstico, como Mato Grosso (6,1%), Goiás (1,6%), Acre (2,2%), Rio de Janeiro (0,5%) e Pará (0,4%), todos marcados pelo aumento na área plantada. Mato Grosso, Goiás e Acre também apresentaram aumento no rendimento médio. Ceara e Paraná apresentaram queda de 3,9% e 3,7% na produção, respectivamente, sendo que no primeiro, a justificativa foi a diminuição na área plantada, e no segundo, pela estiagem que comprometeu o estágio inicial de desenvolvimento das lavouras. Os demais Estados mantiveram as estimativas do mês anterior.