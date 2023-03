Centro Universitário Uninorte é quem mais aprova na OAB

O Centro Universitário Uninorte é a instituição do Acre que mais aprova alunos na OAB ao longo dos últimos exames. E não foi diferente no 36º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Nessa edição, dos 79 inscritos, 35 dos aprovados são alunos da instituição, mostrando que Uninorte tem consolidado o ensino jurídico de qualidade para seus alunos.

Para o coordenador do Curso de Direito, Icaro Chaim, essa aprovação reflete o que é ministrado para os alunos, seja de conhecimento teórico, seja de conhecimento prático.

“Ficamos muito felizes com os resultados. Todos nós estamos de parabéns; o corpo docente, alunos e todos aqueles que contribuem direta ou indiretamente com esse resultado,” finaliza o coordenador.