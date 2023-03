Sine do Acre tem mais de 90 vagas de emprego nesta quinta-feira

Durante uma operação de trânsito realizada no início da tarde desta quarta-feira, 8, na Rodovia AC-40, uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar apreendeu mais de R$ 100 mil em peças de motocicleta que haviam sido furtadas de uma loja especializada do bairro Sobral, em Rio Branco.

O material estava em um caminhão baú e foi levado para a Delegacia de Flagrantes, onde o homem preso por receptação foi autuado pelo delegado plantonista.

Os policiais militares estavam fazendo um patrulhamento de trânsito próximo ao Parque de Exposição quando perceberam a aproximação do caminhão e optaram por fazer a abordagem. Eles descobriram que as peças e acessórios haviam sidos furtados no último mês de fevereiro. No veículo, estavam dois homens, sendo o dono do carro que havia sido contratado para fazer o transporte e outro que se dizia proprietário, no entanto, não tinha as notas ficais.

“Já tínhamos a informação do furto desse material, e quando os policiais fizeram a abordagem , confirmaram se tratar de produto do furto. Foram mais de R$ 100 mil em equipamentos e bens, que agora vão ser restituídos ao dono”, pontuou o tenente-coronel Felipe Russo, comandante do 2º BPM.