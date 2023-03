Clima na sessão esquenta e Elzinha manda líder de Bocalom tomar “vergonha na cara”

A vereadora Lene Petecão (PSD) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta quinta-feira, 9, para propor uma campanha contra assédio sexual nos ônibus – a fim de combater atos de assédio sexual e violência nos ônibus do sistema municipal de transporte público coletivo de passageiros.

Segundo ela, o objetivo é conscientizar a sociedade e encorajar as mulheres vítimas de assédio sexual a denunciarem seus agressores. “A campanha compreende em ações educativas e repreensivas, incluindo, dentre outras ações; Promoção de campanhas educativas e não discriminatórias contra o assédio sexual; Criação de cartilhas e ou panfletos explicativos sobre o assédio sexual nos ônibus e o passo a passo para a denúncia da agressão sexual; Treinamento de funcionários do sistema municipal de transporte público coletivo de passageiros, com foco na orientação sobre como agir nos casos de assédio sexual, além de Incentivar a mulher a se proteger e a denunciar o assédio sexual”, diz trecho do documento.

Ao fim de sua fala na Casa Legislativa, Lene pede efetiva ação de punição aos agressores. “Para efeitos da presente Lei, as câmeras de videomonitoramento e o sistema GPS dos ônibus deverão ser utilizados para que as mulheres possam reconhecer o assediador e identificar o exato momento do assédio, devendo ser disponibilizados para a efetivação da denúncia de assédio sexual junto aos órgãos de repreensão do Município”, explicou.