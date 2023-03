Polícia prende casal, fecha “boca de fumo” e apreende crack e maconha no bairro Base

Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam na tarde desta segunda-feira, 7, Verônica de Souza Oliveira, de 47 anos e Chardson Alencar de Lima, de 32 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu Beco Brasiléia, no bairro Base em Rio Branco.

Após uma operação na região do bairro Papoco na semana passada para coibir o tráfico de drogas e o intenso patrulhamento de viaturas Policiais na região, os traficantes daquele território decidiram vender suas drogas no bairro Base. A guarnição policial do giro recebeu informações que os traficantes haviam mudado de território e estariam comercializando na região, os policiais se deslocaram até o local e encontraram Verônica em atitude suspeita na frente de uma residência. A mulher foi abordada apresentou nervosismo e durante a entrevista policial deixou cair drogas que estavam na sua cintura por debaixo da roupa, em seguida a mulher confessou que havia mais entorpecentes dentro da sua residência autorizando a entrada dos policiais.

Durante as buscas dentro da casa foram encontrados 10 pinos com cocaína, 6 papelotes de skunk, 52 pedras de crack, 1 balança de precisão, 1 saco com vários pinos, 1 rebitadeira 6 cartões e 3 bicicletas para fazer desmanche e uma quantia de R$ 16,00.

Quando os Policiais estavam saindo da residência, eles abordaram também o olheiro da organização, Chardson que estava chegando na casa. Foi feito uma pesquisa no sistema e a Polícia descobriu que Chardson estava com um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Verônica e Chardson foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimento