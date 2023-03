Mototaxistas cobram punição a motoristas de aplicativo na capital

Na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 8, o presidente da Câmara Municipal e vereador de Rio Branco, Raimundo Neném (PSB), nomeou Maria Rhaissa Augusta da Silva, para exercer duas funções comissionadas em dois gabinetes diferentes.

Segundo apurado pela reportagem do ac24horas, Maria Rhaissa havia sido nomeada erroneamente para atuar no gabinete do vereador Raimundo Neném, porém, ao perceber o erro a equipe desfez o mal entendido e publicou a portaria correta, no caso, para atuar no gabinete do vereador Fábio Araújo. No entanto, na edição do diário de hoje, acabou sendo republicado a portaria errada.

Questionado sobre o assunto, o presidente do Poder Legislativo, vereador Raimundo Neném esclareceu que o erro foi técnico e que o caso já foi resolvido. “O setor responsável da Câmara havia feito a publicação correta, mas houve um erro que foi corrigido na data de ontem, mas hoje, ocorreu uma nova republicação do erro. Apenas problema técnico”, finalizou.