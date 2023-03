Moraes solta 149 mulheres que estavam detidas por envolvimento no 8 de janeiro

O governador Gladson Cameli cedeu a ex-deputada federal Perpétua Almeida, para prestar serviços junto ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O ato foi publicada no Diário Oficial do Acre (DO), em edição extra na última segunda-feira, 06.

Com a cessão, que tem o período de 12 meses, a ex-parlamentar que já havia comunicado ter sido convidado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin para a direção de Gestão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), poderá ser nomeada pelo governo federal.

Atualmente efetiva na Secretaria de Estado de Educação e Esportes (SEE), Perpétua na ABDI, instituição em que o ex-governador Jorge Viana é presidente, será responsável pelas áreas de pessoal, informação, comunicação, financeiro e administrativo.

“O Governo do Estado do Acre, no uso de suas atribuições, considerando a documentação instruída nos autos dos processos, resolve ceder a servidora Maria Perpétua Almeida para prestar serviço junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços”, destaca o decreto.