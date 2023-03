Pedro Longo garante convocação de mais policiais civis em abril

Dezenas de mototaxistas compareceram na manhã desta quarta-feira, 8, na Câmara Municipal para cobrar providências do poder público quanto aos motoristas de aplicativo de motocicletas que atuam em Rio Branco.

De acordo com o representante do movimento, Roney Adriano, 35 anos, disse que a prefeitura precisa fazer com que a lei seja cumprida. Segundo ele, na capital existem mais de 3 mil condutores atuando de maneira irregular. “Somos contra os motoristas de moto, a lei permite apenas para categoria B e não para A, ou seja, não é liberado ser motorista de aplicativo de duas rodas”, explicou.

Adriano disse que os mototaxistas estão amargando sérios prejuízos por conta que pagam impostos. “Temos uma perda mensal de 70%, se a gente fizer R$ 60 reais no dia é muito”, comentou.

O vereador James do Lacen (PDT) recebeu os manifestantes na sala de reuniões do Poder Legislativo e contou que deverá defender a categoria. “Vou lutar por essa causa e fazer que a lei seja cumprida”, declarou.