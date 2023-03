Irmãos que decapitaram jovem em área de mata são condenados em 40 anos de prisão

A Justiça do Acre acatou a denúncia do Ministério Público Estadual e condenou os irmãos Walisson Campos Almeida e Paulo Ricardo pelo assassinato de Samuel Conceição da Silva de 18 anos, os dois foram sentenciados a 40 anos de prisão.

A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, em sessão que começou ainda pela manhã e só foi finalizada na noite desta terça-feira, 7.

O promotor de Justiça Carlos Pescador pediu a absolvição do réu Rodrigo Dantas de Mendonça. “Apesar dos indícios, as provas não eram contundentes contra o Rodrigo”, disse o representante do MP.

Walisson Campos, conhecido como Coalá, foi condenado a 20 anos, 4 meses e 16 dias de prisão. Consta na denúncia que foi ele o responsável por decapitar a vítima. Enquanto, Paulo Ricardo terá que cumprir 16 anos e 4 meses.

Eles foram condenados pelo assassinato do ex-jogador de escolinha de futebol Samuel Conceição da Silva.

O crime aconteceu no dia dois de março de 2021, em uma área de mata, localizada no Ramal da Zezé, região do Belo Jardim. O homicídio teria sido motivado pela guerra de facções criminosas.

Na mesma decisão, a Juíza Luana Campos negou aos réus o direito de recorrer da decisão em liberdade e, determinou que ambos paguem as custas processuais.

Por O Alto Acre