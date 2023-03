Dino prorroga por 90 dias operações da Força Nacional no Acre

Nedina Yawanawa, conhecida nacional e internacionalmente por sua articulação com comunidades indígenas, atuando no fortalecimento cultural e em defesa das mulheres, foi nomeada, nesta segunda-feira, 6, para assumir a Diretoria Indígena da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi).

Vivendo entre aldeia e cidade, Nedina pertence ao Povo Yawanawa, da Aldeia Mutum, Terra Indígena do Rio Gregório, na BR-364, em Tarauacá. É formada em letras-português pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e pós-graduada em gestão escolar e coordenação pedagógica.

“O governador deu autonomia para a secretária Julie [Messias, titular da Semapi] montar sua equipe e um dos nomes escolhidos foi o meu, e foi bem aceito, pois já vinha sendo discutido com algumas lideranças. Me sinto comprometida e preparada para contribuir com ações, para que o governador possa nos ajudar”, afirma.

A nova diretoria foi criada com o intuito de ampliar o diálogo com os povos originários e trabalhar de forma integrada na elaboração e implementação de políticas voltadas a essa população.

Para Julie Messias, a nomeação de Nedina reforça o compromisso do governador em ter um amplo diálogo com os povos indígenas: “Estamos estruturando uma base sólida para dialogar, elaborar e implementar políticas públicas com e para os povos indígenas. Ter a Nedina à frente da diretoria é parte da resposta do desafio que temos pela frente”.

A expectativa é que a nova diretora, juntamente a Francisca Arara, assessora indígena especial do governo, possam trabalhar juntas.

De Janine Brasil/AgênciaAC