Deputados são autorizados a visitarem presos por atos criminosos

Alunos e professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) se mobilizaram nas redes para solicitar a assinatura de um abaixo-assinado para a criação de um Hospital Universitário (HU) no campus sede, em Rio Branco.

A instituição é uma das poucas do país que não possuem a casa de saúde, que funcionaria como mais uma etapa de formação para os graduandos do curso de medicina e enfermagem, além ajudar na prestação de serviços com diversos atendimentos para a população.

De acordo com o professor da Ufac, Osvaldo Leal, as tratativas para essa realização ocorrem desde 2013, em que seria liberado cerca de R$ 4,3 milhões para a contratação de uma empresa especializada no tipo de projeto, mas nada seguiu.

“A construção de um Hospital Federal no Acre representa a possibilidade concreta de complementação destes serviços oferecendo à SESACRE a oportunidade de reestruturação de sua rede. Além do investimento na construção, que deve gerar centenas de empregos diretos, o início do funcionamento significará pelo menos mil postos de trabalho para profissionais da saúde”, declarou.

Em seu perfil no Instagram, a reitora da Ufac, Guida Aquino pediu que a população participe da petição, que deve gerar diversos benefícios no estado. “O Hospital Universitário é do Acre porque a Ufac é 100% Acre. Assinem por favor. Porque juntos somos mais fortes”, destacou a representante.

Saiba mais sobre o abaixo-assinado: https://peticaopublica.com.br/?pi=BR129800