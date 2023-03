Com prêmios de até R$ 10 mil, Sebrae abre inscrições para o Desafio Universitário Empreendedor

O autônomo acusado de matar a tiros um adolescente de 17 anos, sua namorada de 22 e a mãe dela de 41 anos, Luiz Francisco de Oliveira Pereira, foi preso na manhã desta quarta-feira, 8, no município de Capixaba, a 77 quilômetros da capital acreana, onde estava escondido para fugir da justiça do Estado do Mato Grosso.

Transferido para um presídio de Rio Branco, permanecerá preso até sua transferência para a cidade de Poconé, onde cometeu os crimes em 2016. De acordo com as informações que constam no inquérito policial instaurado na Delegacia de Polícia de Poconé, interior do Mato Grosso, Luiz Francisco estava em um bar no período da manhã quando discutiu e trocou ameaças com o adolescente de 17 anos.

Mais tarde, ele foi até a casa do rapaz, onde matou o menor, a namorada Mônica Gonçalves e a sogra do rapaz, Marli Gonçalves. Depois de cometer o crime, o acusado fugiu para o Acre e foi preso pela primeira vez durante uma operação da Polícia Civil na Cidade do Povo.

Levado para a cidade de origem, ficou pouco tempo preso, já que no dia 16 de novembro de 2017, fugiu do presídio de Poconé e voltou para o Acre, onde tem familiares, e na manhã desta quarta acabou preso por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), no município de Capixaba.