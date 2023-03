Com investimento de quase R$ 1,4 milhão, Zequinha inaugura nove escolas na zona rural de Cruzeiro do Sul

O governo do Estado anunciou nesta segunda-feira, 6, que a Expoacre Juruá 2023, em Cruzeiro do Sul, será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro, com cinco noites de evento, sendo um a mais do que no ano passado. A Feira será realizada novamente na área do Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405.

As atrações musicais da Expoacre Juruá não foram divulgadas mas um dos organizadores, Dudé Lima, afirmou que o evento contará com duas atrações nacionais. Ele não descarta que algum dos nomes anunciados para a Expoacre em Rio Branco, também possa se apresentar em Cruzeiro do Sul.

“Já estamos atrás dos shows. Possibilidade de repetir nomes de Rio Branco sempre tem, depende muito da agenda dos cantores”, relata

Em Rio Branco os artistas já confirmados são Zé Neto e Cristiano, Zé Vaqueiro, Natanzinho, Mari Fernandez e o humorista Evoney Fernandes.

Uma noite a mais

No ano passado a Expoacre Juruá foi realizada entre os dias 1° a 4 de setembro no estádio Arena do Juruá e contou com shows dos cantores Wesley Safadão e Murilo Huff. Na 17ª edição da Expoacre Juruá teve ainda cavalgada, rodeio, noite cristã, provas de esportes radicais, lutas e outras atividades. Este ano, o evento terá uma noite a mais.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, comemorou a ampliação do período de realização da Feira.

“Foi uma boa coisa ter uma noite a mais de feira em Cruzeiro do Sul. É sempre uma oportunidade a mais de negócios”, destaca

Segundo Dudé Lima, a ideia é aumentar a quantidade de noites na Expoacre Juruá de forma gradativa, como ocorreu na capital. A Expoacre em Rio Branco tem 9 noites e este ano o período será de 29 de julho a 6 de agosto.