Servidores do Detran se mobilizam para pressionar derrubada de veto

Foto – Jardy Lopes

Dezenas de servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) estão na galeria da Assembleia Legislativa para pressionar os deputados estaduais para derrubar o veto do governo do Acre a proposta no PCCR que propõe a equiparação salarial de cargos de nível médio com os de nível superior, bem como a criação de um quadro em extinção dos atuais níveis médios.

A diretora-presidente do Detran, Thayanara Martins, salientou que a derrubada do veto faz parte de uma concordância com o governo que na época vetou a proposta devido a lei de responsabilidade fiscal.

“Essa é uma alteração do PCCR do Detran que vai adequar os examinadores de trânsito a agentes de trânsito ao restante do Brasil. Porque há uma resolução Nacional que fala que os examinadores de trânsito precisam ter nível superior e o Acre está se adequando a essa resolução. A gente espera que os deputados votem aqui a favor de um Detran mais atual, que vai se adequar e atualizar com todo o país. E queremos parabenizar o governo do Estado por abrir novamente essa questão em adequar os serviços do DETRAN ao restante do Brasil. A gente como presidente fica muito feliz, se precisar derrubar o veto, não em discordância com o governo, mas sim para a melhor qualidade dos nossos trabalhos e aqui a gente parabeniza a todos os servidores do Detran por estarem aqui e acompanharem a pauta”, disse a gestora.