N. Lima propõe PL para que mulheres e idosos optem pelo local do desembarque em ônibus

O casal José Dutra Aguilera e Fabiana Carvalho, foi preso pela segunda vez em menos de 15 dias, por tráfico de drogas da fronteira para a capital do estado do Acre. Na primeira prisão, a mulher portava mais de 5 quilos de pasta base de cocaína amarrada entre as pernas.

Na época da primeira prisão, durante a audiência de custódia, a juíza de plantão da Vara Criminal, liberou os acusados para serem monitorados por tornozeleira eletrônica. O casal deveria ficar com o equipamento pelo prazo de até 90 dias ou mais, até que as investigações fossem concluídas.

Porém, não foi bem isso que aconteceu, policiais da delegacia de polícia de Epitaciolândia, continuaram com as investigações e descobriram que o casal continuava com as práticas criminosas, e ainda estavam desdenhando das autoridades de segurança.

Segundo informações, as investigações apontam que o casal era responsável por cooptar mulas para o tráfico, sendo que só na delegacia de Epitaciolândia foram cerca de nove casos registrados, e essas pessoas presas afirmavam que a droga pertencia a eles, fora os outros casos que foram pegos na BR-317 e em outros municípios.

Eles cooptavam e pagavam jovens entre 19 e 20 anos para fazer o ‘trabalho’ de formiguinha com transporte de um a dois quilos de drogas. Aos poucos e por serem bem articulados, o negócio foi crescendo, passando a transportar maiores quantidades. Com a polícia fechando o cerco e as mulas ficando escassas, José resolveu colocar a própria esposa para transportar o entorpecente.

Após a polícia investigativa fazer um juntado com provas e testemunhas, foi feito um relatório para a juíza da Comarca, pedindo a prisão preventiva em desfavor do casal. A magistrada atendeu o pedido por entender que eles não poderiam ficar em liberdade, e emitiu a ordem de prisão. Agora, os dois serão transferidos para a Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

Além dos crimes de associação ao tráfico, formação de quadrilhas, pesa contra José Dutra Aguilera, a quebra da condicional pelo rompimento da tornozeleira eletrônica. Segundo foi informado por agentes da Polícia Civil, ele deverá ser enquadrado também nesse crime.

