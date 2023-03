Governo Federal retoma garantia de preço e paga 37,50% de bônus ao açaí do Acre

Após a abertura no último domingo, o Campeonato Acreano 2023 tem sequência nesta terça-feira, 7, com as estreias de mais quatro clubes na competição. As partidas serão disputadas no estádio Florestão, a partir das 17 horas.

Na primeira partida, dois clubes tradicionais do futebol estadual, mas que estão longe da disputa por títulos nos últimos anos entram em campo. Adesg e Independência estreiam na competição em busca de classificação para o segundo turno. A novidade do Tricolor de Aço é que os jogadores que formam o elenco são importados do Rio de Janeiro.

Na segunda partida, às 19 horas, é a vez do Rio Branco entrar em campo pela primeira vez no estadual contra Plácido de Castro. O Estrelão teve um ano complicado em 2022 e ficou fora do calendário da Copa do Brasil e do Brasileirão da Série D deste ano.

Já a equipe de Plácido de Castro vem à campo sem um treinador definido. O ex-goleiro Márcio Figueiredo (Faísca) deixou o Tigre do Abunã após aceitar proposta do Atlético Acreano e a diretoria ainda não anunciou um substituto.

Os ingressos para as partidas estarão disponíveis na bilheteria do Florestão e custam R$ 20 inteira e R$ 10 a meia entrada.

FOTO – MANOEL FAÇANHA