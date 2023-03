Gladson e Petecão se reúnem e fazem nova recomposição política após “atrito” nas eleições

Passadas as eleições “turbulentas” de outubro do ano passado, o governador Gladson Cameli (PP) e o senador Sérgio Petecão (PSD), adversários no pleito, se reuniram na tarde desta terça-feira, 7, às portas fechadas em Brasília e apaziguaram as mágoas, além de sinalizar uma aliança política após o rompimento político que ocorreu em meados de 2021.

Ao ac24horas, Petecão afirmou que a reunião foi tranquila e positiva. Segundo ele, como senador da República, é necessário andar junto ao governo para solucionar os interesses da população. “Tivemos uma conversa bastante boa e produtiva”, destacou, adiantando a nova recomposição política. “Estamos juntos”, declarou sem citar a negociação de cargos.

Antes da conversa reservada, Petecão relatou que houve um um abraço cordial com Gladson e troca de afagos entre os dois tradicionais políticos acreanos.

Presente na capital federal onde esteve reunido com a bancada federal para tratar de assuntos institucionais, Cameli revelou que esteve com o parlamentar e ambos se colocaram à disposição para contribuir com o desenvolvimento do estado. “Fomos bem recebidos, o senador colocou seu mandato em prol do Estado, agora é visitar os demais gabinetes”, mencionou o chefe do executivo acreano que também fez questão de deixar claro que não houve tratativas de cargos.