TJ vai concentrar julgamentos de casos de violência doméstica em alusão ao mês da mulher

O Campeonato Acreano teve início nesta domingo, 5, com duas goleadas.

A primeira rodada do estadual de 2023, disputada neste domingo, 5, no estádio Florestão, foi marcada por muitos gols. No jogo de abertura, o atual campeão, Humaitá, mostrou que vem forte em busca do bi-campeonato.

O Tourão de Porto Acre foi muito superior ao Andirá e goleou por 6 a 0. Aldair, Fernandinho duas vezes, Marquinhos e Alesso que também marcou duas vezes foram os autores dos gols.

Na partida de fundo, o vice-campeão São Francisco estreou bem e não tomou conhecimento do Vasco. A goleada foi construída ainda no primeiro tempo quando Geovani Silva fez dois gols, Gabi e Wanderson Jordão completaram o placar. Na segunda etapa, Franklin ainda descontou para o cruzmaltino acreano. Final, 4 a 1 para o time católico.

O estadual tem sequência na próxima terça-feira, 8, a partir das 17 horas com duas partidas que marcam o confronto entre Adesg x Independência e na sequência, estreiam na competição Rio Branco x Plácido de Castro.

Crédito da foto: Manoel Façanha