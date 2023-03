Moradores reclamam de péssimas condições de rua no Rui Lino e prometem manifestação

Os moradores da rua Amoty Pascoal, localizada no bairro Rui Lino, voltam a reclamar das péssimas condições de trafegabilidade da via nesta segunda-feira, 6, e garantem que se a situação não for resolvida devem promover uma manifestação pacífica em frente à Emurb – Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco.

De acordo um morador da região, Sebastião Vieira, 45 anos, a situação já passou dos limites toleráveis – haja vista que, com mais de dois anos de gestão do prefeito Tião Bocalom, nem um trabalho paliativo de tapa buraco foi executado em uma das ruas mais importantes que dá acesso a uma creche infantil e 4 bairros – dentre eles, Tucumã, Mocinha Magalhães, Joafra e Rui Lino 3. Vieira adiantou que uma manifestação está prevista para acontecer na sede da Emurb. “Ninguém quer que ele faça uma rua nova, recapeamento, ou algo do tipo, queremos apenas um tapa buraco bem feito ou com barro mesmo já ajuda, mas assim não dá e vamos cobrar providências”, comentou.

Uma outra mulher que não quis se identificar por trabalhar em serviços terceirizados para o município contou que já presenciou acidentes de bicicleta no local. Segundo ela, apesar de ter votado no prefeito Tião Bocalom por achar que Acrelândia era um local bem estruturado na época do gestor, ela conta que se arrepende da escolha. “Não é crítica não, mas eu fico pensando no estrago que devia ser Acrelândia, porque olha o tanto de buraco que tem há cidade não tá de brincadeira não, a situação é ruim aqui e em 90% dos bairros periféricos”, lamentou.

Resposta da prefeitura

Ao tomar novamente conhecimento da reclamação dos moradores da região, o secretário de infraestrutura da prefeitura, Cid Rodrigues, declarou que tem ciência da situação das diversas ruas da capital, porém, garantiu que vai tomar providências e solicitar um trabalho paliativo na rua Amoty Pascoal. “Sabemos que todas estão ruins, por conta de herança. Estou enviando para licitação todas as 10 regionais e a Emurb vai fazer um paliativo onde devemos amenizar o problema nos próximos dias na região”, finalizou.