Moradores reclamam das más condições de ruas no bairro Rosa Linda

Nesta segunda-feira, 06, o Via Verde Shopping, em Rio Branco, declarou que irá abrir uma sindicância para apurar as causas do acidente envolvendo o eletricista Izael Inácio da Silva, de 46 anos. O profissional sofreu uma descarga elétrica, no último sábado, 04, durante trabalho de manutenção em um quadro de distribuição de energia na área externa do espaço e ficou gravemente ferido.

No informativo, o estabelecimento comercial destaca que foram prestados todos os atendimentos ao colaborador pertencente a uma empresa de manutenção, como procedimentos de primeiros-socorros e acionando ambulância para que fosse encaminhado imediatamente ao hospital mais próximo.

Também é declarado que a investigação do incidente será tomada em conjunto com à prestadora de serviços para descobrir as causas. Em contato com representantes da Energisa, foi anunciado que o servidor não tem aparentemente nenhum envolvimento com a empresa, sendo responsável por resolver um problema interno do shopping.

“O profissional estava realizando um procedimento interno de solicitação do Via Verde Shopping, com empresa contratada pelo estabelecimento, não tendo envolvimento com o grupo Energisa no Estado do Acre”, afirmou a assessoria.