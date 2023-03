Governo planeja construir 383 novas casas na Cidade do Povo

O governo do estado vai construir 383 novas unidades habitacionais na Cidade do Povo, localizada no KM 5 da BR-364, no sentido Porto Velho.

A Secretaria de Habitação solicitou pelo Diário Oficial desta segunda-feira, 6, a licença do IMAC para a construção de 383 unidades habitacionais na Cidade do Povo.

De acordo com o secretário de habitação do Acre, Egleuson Santiago, o estado deve investir cerca de R$ 50 milhões na construção das casas. “O governo federal já deu o ok, estamos aguardando a liberação dos recursos pela Caixa e assim que isso acontecer vamos abrir o processo licitatório para a escolha da empresa que vai construir as casas”, diz.

O gestor da pasta de habitação conta ainda que o governo vai lançar um sistema para que as pessoas possam se inscrever no programa habitacional do governo. “Até a semana que vem vamos lançar esse sistema que vai, automaticamente, dizer quem tem ou não direito. É um sistema fechado, que não pode ser manipulado e que impede qualquer tipo de fraude, sendo extremamente seguro”, conta.