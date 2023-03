Família diz que empresa de ônibus se recusa a pagar enterro de casal morto em acidente

Familiares do casal Astrogildo Victor de Moura, 72 anos, e Maria Alice de Araújo Barros, de 63 anos, contaram ao ac24horas nesta segunda-feira, 6, que a empresa de ônibus Matriz estaria se negando a custear o enterro das vítimas após o acidente que deixou pelo menos 7 mortos na cidade de Cárceres, em Mato Grosso.

À reportagem, o sobrinho do casal informou que os custos de translado e embalsamamento foi pago, porém , representantes da empresa teriam negado custos do velório e sepultamento.

“Fizeram eu buscar orçamento e se recusaram a pagar. Nem os materiais do velório, como suporte do caixão, velas, não vão pagar. Falaram que se nós quiséssemos, que enterrasse no cemitério público, porque jazigo eles não têm obrigação de pagar”, disse Ian de Araújo Barros, de 25 anos.

Para a família, a sepultura não é uma moradia final, portanto, de suma importância. Ian afirma que foi tratado de maneira prepotente por pelo menos dois representantes da empresa. Além do casal acreano, a empresa também está responsável pelos corpos de passageiros de Rondônia e Goiás.

O outro lado

Um áudio enviado por um representante da empresa de ônibus Matriz ao sobrinho do casal acreano que faleceu no acidente indica que foram pagos cerca de R$ 25 mil para trazer os copos das vítimas ao estado do Acre.

Segundo o representante, o ônibus estava correto na via, seria um veículo novo, com menos de 6 meses, mas aconteceu a fatalidade de o caminhão desgovernado bater no veículo.

“A empresa de imediato prestou socorro para todos os passageiros e as pessoas que faleceram na hora a empresa contratou uma funerária para preparar os corpos, comprou roupa, fez tudo que podia ser feito, inclusive o transporte pra Rio Branco”.

Sobre o terreno para enterrar as vítimas em Rio Branco, o representante diz que isso é responsabilidade da família. “A empresa não interfere nisso, não pode escolher o lugar de enterrar e muito menos adquirir imóvel para enterrar a vítima, que é responsabilidade da família. Nós já cumprimos nosso compromisso”, conclui.