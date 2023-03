Dois jogos com onze gols marcam primeira rodada do Campeonato Acreano 2023

Os candidatos que participaram da primeira fase do Revalida no campus sede da Universidade Federal do Acre (UFAC), neste domingo, 05, alegam terem sido prejudicados com a falta de energia elétrica na instituição.

Segundo informações, o problema começou já no início da tarde e quase às 17h, ainda não teria sido resolvido. Diversos concorrentes vindo de toda a região norte e outras cidades, compareceram no local para fazer a avaliação.

Uma candidata que preferiu não se identificar, disse que conseguiu concluir as etapas, mas faltando 30 minutos para terminar, fez tudo no escuro com dificuldade.

Já outro pessoa afirmou que foi tentado solucionar a situação, mas com a demora, representantes comunicaram que quem se sentisse afetado, poderia ultrapassar o horário proposto.

“Foi informado que estava sem energia por parte da equipe e quem se sentisse prejudicado iriam dar mais tempo, porém isso complica, não da muito certo principalmente pelo horário de Brasília”, declarou.

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/1 é realizado para garantir que os médicos formados em faculdades estrangeiras, tenham a chance de exercer a profissão no Brasil.

Com a aplicação de duas provas, uma objetiva e outra discursiva, que deveriam ser aplicadas pela manhã e pela tarde, o Revalida ocorreu em outras 8 capitas do país e teve ao todo 10.057 inscritos.

A Ufac não respondeu os questionamentos enviados pelo Ac24horas até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações futuras.