Concurso do Banco do Brasil com 26 vagas para o Acre tem inscrições prorrogadas

O Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2023 foi encerrado com 574.548 candidatos inscritos em todo o País. No Acre, foram 7.801 inscritos.

No balanço final, o Nordeste registrou o maior número de inscritos, um total de 213.431 candidatos, representando 37,15% do total de inscritos, quando observado o local de residência do candidato. O Sudeste fechou com 34% dos inscritos (195.447), seguido pela região Sul (11%), com 63.254; Norte (10,33%) com 59.327; e Centro-Oeste (7,5%) com 43.089.

O Prouni oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do Programa é o estudante sem diploma de nível superior.

O Programa é dividido em duas chamadas sucessivas. O resultado da primeira convocação será divulgado nesta terça-feira, dia 7 de março. A partir desse mesmo dia, os pré-selecionados deverão comprovar as informações disponibilizadas no ato da inscrição, com prazo até 16 de março. Já o resultado da segunda chamada estará disponível no dia 21 de março, sendo seguido, novamente, pela fase de comprovação das informações, que terminará em 30 de março.

Todo o processo ocorre no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A primeira edição do Prouni 2023 ofertou mais de 290 mil bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.

Para se inscrever era preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, Enem 2022 e/ou Enem 2021, ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do Exame e ter tirado nota superior a zero na prova de redação. É vedada a participação do estudante que tenha participado do Enem na condição de treineiro – aquele candidato que faz as provas com o objetivo de treinar e se familiarizar com o Exame.