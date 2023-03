Veja as fotos da tragédia que matou acreanos no Mato Grosso

Thiago Cavalcante de Moura, de 29 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite deste sábado, 4, durante uma bebedeira em uma residência situada na rua Tropical no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Thiago estava participando de uma bebedeira entre “amigos” na casa do seu vizinho, quando começou uma discussão com um deles. Os dois entraram luta corporal e o seu “amigo” em posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu no peito esquerdo, vindo a perfurar o pulmão de Thiago. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu chegar até a sua residência e pedir ajuda.

Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Thiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Políciais Militares estiveram no local, colheram as características do autor do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de encontrar o agressor, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.