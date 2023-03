Cinco diárias em Fortaleza e passagens aéreas de ida e volta  por apenas R$ 448

O maior torneio de poker no Acre, promovido pelo Vegas Poker Club, em Rio Branco, pode oferecer até R$ 70 mil aos vencedores. Ontem mais de 30 jogadores disputaram a segunda etapa do torneio, que tem a grande final no domingo (5), às 14h.

Matheus Lustosa, organizador do evento, diz que o torneio acontece toda primeira semana do mês e conta com jogadores de municípios e até estrangeiros, que vêm ao clube em busca de diversão.

O funcionário público Ailton Almeida, diz que em torneio já chegou a ganhar R$ 5 mil, mas o motivo da prática do esporte é outro: “a gente não visa o financeiro, o foco é a prática do esporte e o entretenimento. O poker é um esporte para todos, idosos, homens, mulheres, desde que tenham maioridade”, diz.

Poker no Brasil é crime?

No Brasil, a prática de jogos de azar é crime. No entanto, o jogo de pôquer é aleatório, não depende exclusivamente da sorte, apenas na distribuição das cartas. A partir de então, as apostas ocorrem sobre valor real ou fictício das cartas. A realidade ou ficção depende da habilidade do jogador, especialmente como observador do comportamento do adversário, às vezes bastante sofisticado, extraindo daí informações, que o leva a concluir se ele está, ou não, blefando. Não por acaso costuma-se dizer que o jogador de pôquer é um blefador.

Assim, em princípio, não pode ser considerado como jogo de azar, e, por conseguinte, crime, como tal entendido “o jogo em que o ganho e a perda dependam exclusiva ou principalmente da sorte” (DL 3.688/41, art. 50, “a”).

Vale ressaltar que certas modalidades do jogo podem ser, sim, interpretadas como jogo de azar. A exemplo, o cash game, onde o jogo é motivado pelo valor apostado pelos jogadores.

Os torneios são permitidos pois não há a participação definitiva do fator sorte. Neste caso, o jogador paga um determinado valor para participar do evento e recebe um número simbólico de fichas, sendo sagrado campeão aquele que acumular todas até o final do torneio, recebendo um prêmio em dinheiro, ou qualquer outro bem material.

Com informações de Poker Dicas.

Veja o vídeo do evento da segunda etapa do torneio: