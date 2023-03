Zezinho Kennedy é preso por não pagar pensão atrasada de quase R$ 8 mil

O jornalista Zezinho Kennedy, 55 ANOS, morador do bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, foi preso na última quinta-feira, 2, por dever quase 8 mil (R$ R$ 7.938,36) de pensão alimentícia. A decisão sobre a sua prisão ocorreu após a Justiça de Rondônia expedir mandado de prisão pelo comunicador dever quase 12 meses de pensão atrasada.

O ac24horas apurou que amigos do Kennedy se reuniram para juntar o valor devido e efetuaram o pagamento na tarde sexta-feira, 23. À noite, o juiz Raimundo Nonato, da Vara de Plantão de Rio Branco, despachou pela soltura do apresentador com base numa decisão por carta precatória oriunda da Comarca de Porto Velho, objetivando o cumprimento do alvará de soltura.

“Embora o cumprimento de carta precatória não seja matéria de plantão judiciário nos termos da Resolução no 61/2011, observa-se que restou devidamente comprovada a urgência no caso, uma vez que se trata de cumprimento de alvará de soltura para restabelecer a liberdade do executado, que havia sido preso tendo em vista o descumprimento de obrigações alimentícias”, argumentou o magistrado do Acre em sua decisão.

“Dessa forma, determino ao cartório deste Juízo que dê imediato cumprimento a presente carta precatória, para colocar em liberdade José Kenedy da Silva Soares, salvo se por outro motivo estiver legalmente preso”, determinou Nonato em trecho que da decisão que o ac24horas teve acesso.

A reportagem de ac24horas entrou em contato do Zezinho, que negou que tivesse sido preso e que estaria em sua casa comendo bolo. Ele afirmou que teria ido à delegacia apenas dar um depoimento, feito um acordo e foi liberado.

A reportagem encaminhou o comprovante de pagamento de pensão atrasada e a decisão do magistrado plantonista. “Fiz um acordo e encerrou o assunto. Mas obrigado pela sua atenção”, disse o comunicador ao ac24horas, continuando negando que havia sido preso.