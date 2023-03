Médico que negou atendimento e chamou criança de “má educada” será investigado pelo MP

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), instaurou uma investigação para apurar a conduta do médico Pedro Abreu, acusado de negar atendimento a uma criança de um ano, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A informação foi divulgada pela assessoria da instituição nesta sexta-feira, 4.

Conforme informações veiculadas pelo ac24horas, a criança começou a ser atendida pelo médico, mas, segundo a mãe, a auxiliar de cozinha Vitória Lorrany Nery de Souza, 23 anos, relatou que o profissional teria se incomodado com o comportamento do paciente e chegou a expulsar ela e o filho do consultório, pedindo, inclusive, apoio da segurança do hospital.

LEIA AQUI: Médico do Acre nega atendimento a criança por ela ser “mal educada”

Ainda segundo a genitora, o médico chamou a criança de mal-educada e rasgou a receita do medicamento que estava passando.

O procedimento do MPAC, assinado pelo promotor de Justiça Ocimar Sales Júnior, visa reunir elementos de convicção sobre o fato, de forma a viabilizar futura atuação no âmbito cível da tutela em saúde.

Em caráter preliminar, foram determinadas providências para coleta dos elementos probatórios, bem como foram expedidos ofícios à direção do Hospital do Juruá, solicitando a ficha funcional do médico e ao Conselho Regional de Medicina, a fim de confirmar a instauração de procedimento ético em desfavor do profissional.

O profissional, médico Pedro Abreu confirmou que rasgou a receita, mas não o prontuário de Pietro. Abreu também disse que chamou o segurança, mas negou que tenha sido negligente com a criança, que segundo ele, não apresentava caso de emergência.