Governo entrega 671 títulos de regularização para moradores de 15 bairros de Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, em solenidade que contou com a presença do alto escalão do Poder Executivo na Escola Professor Pedro Martinello, no bairro Tancredo Neves, o governador Gladson Cameli (Progressistas), entregou 671 títulos de regularização fundiária para moradores de 15 bairros de Rio Branco

Cameli destacou que a iniciativa da entrega da documentação visa dar mais oportunidades à população. “Para falarmos de oportunidade, temos que dar condições de crédito, sem isso, o banco não libera”, explicou.

Cameli revelou ainda que os títulos definitivos buscavam a garantia de posse da terra aos seus respectivos donos. “Eu quero é que de fato possamos diminuir as desigualdades para construir um Acre melhor para todos”, disse.

A anfitriã do evento, Gabriela Câmara, presidente do Instituto de Terras do Estado do Acre (Iteracre), lançou o programa Minha Terra de Papel Passado e disse que pretende trabalhar focada na gestão de desburocratização da regularização fundiária. Segundo ela, Gladson foi o gestor que mais investiu em terras na história do Acre. “Vamos está lançando o programa Minha Terra de Papel Passado que vai garantir o título para toda a população acreana e vamos buscar parcerias com os gestores e pessoas que estiverem empenhadas. Vamos conseguir ver as pessoas com crédito bancário após a regularização da terra”, ressaltou.

Presente na solenidade, o senador Márcio Bittar reiterou a importância da entrega da documentação aos moradores dos bairros de Rio Branco. De acordo com o parlamentar, a eleição passou e nesse momento é necessário união. Dando créditos ao líder da bancada federal do Acre, senador Alan Rick (União Brasil), o senador garantiu que vai trabalhar em conjunto com o governo federal em prol do Estado. “Para recuperar a BR-364 e a BR-317. Agora, é a hora de trabalhar e temos muito desafio, pois teremos mais de R$ 700 milhões de reais por ano em emendas”, comentou.

Elogiando a agenda, o senador Alan Rick enalteceu o empenho da gestão na entrega da regularização fundiária. “O Iteracre está cumprindo uma determinação do governador Gladson Cameli. Esse é o resultado, centenas de títulos sendo entregues aos moradores”, revelou.

Marcaram presença na agenda governamental, o desembargador Luiz Camolez, a vice-governadora Mailza Gomes, os deputados estaduais Afonso Fernandes, Fagner Calegário, Michelle Melo e Manoel Moraes, o deputado federal Ulysses Araújo, o prefeito Tião Bocalom, os senadores Márcio Bittar e Alan Rick e demais autoridades.