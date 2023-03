Governo altera para junho e julho período de atualização de dados dos servidores federais

No último dia 6 de fevereiro, moradores da Rua Benzinho, que fica próximo à Estrada do Calafate, denunciaram as condições de um terreno abandonado na via.

O matagal que toma conta do espaço se transformou em local de esconderijo de bandidos e também para uso de entorpecente. Há informações de que nos últimos dias houve, inclusive, assalto a uma pessoa que passava pelo local e teria sido abordada por um bandido portando uma faca.

Quando feita a denúncia, o ac24horas procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco. De acordo com o secretário Carlos Nasserala, a gestão desse tipo de problema é compartilhada entre algumas secretarias, mas que providências seriam tomadas.

“Se tiver entulho e disposição irregular de resíduos sólidos é com a Secretaria de Meio Ambiente, se apenas o mato estiver alto, a infraestrutura cuida e no caso da desconfiança de mosquitos e cobras, a vigilância responde. Vamos passar no local e verificar a situação”, disse.

Ate o momento, nenhuma providência foi adotada e o matagal ficou ainda maior por causa das chuvas neste período do ano.

A reportagem voltou a entrar em contato com o gestor e aguarda uma resposta.