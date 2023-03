Gladson se encontra com Bittar, diz que está de “braços abertos” e senador sorri

O governador Gladson Cameli (PP) concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira, 3, e confirmou que deverá contar com o apoio político do senador da República, Márcio Bittar (União Brasil), em seu novo governo.

Segundo o chefe do executivo acreano, Márcio é um parlamentar atuante e garantiu que deverá contar com o apoio dele para os projetos do Estado que necessitem de recursos federais. “Não é uma recomposição, eleições é um período e a presença do Márcio é importante. E todo assunto que envolve parlamentar falamos de política”, comentou.

Cameli disse ainda que Márcio teve uma importância grandiosa na gestão anterior e junto ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Além disso, o governador contou que pretende contar com apoio da bancada federal. “Estou de braços abertos para a construção de um Acre melhor”, finalizou.

Já Bittar, mais comedido, preferiu sorrir quando foi questionado sobre uma nova aliança com Cameli.