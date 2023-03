BR-364: Faz o “L” de Lula e o “G” de Gladson!

A bancada federal do Acre anunciou empolgada que o presidente Lula, do PT, anunciou cerca de R$ 600 milhões para a recuperação da BR-364. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, apesar de ter recebido excelente votação no Acre em 2018 e 2022 nunca mandou uma ruela (talvez tenha mandado uma), para a rodovia que se encontra em estado deplorável. O que fez a bancada federal à época? Nada vezes nada elevado ao cubo. Na verdade, fez: Acusar o senador Márcio Bittar (União Brasil) que era o relator do orçamento. O certo é que nem do famigerado orçamento secreto apareceu um vintém furado. O Dnit teve o pior orçamento de sua história nos últimos quatro anos.

Lula ganhou a eleição, foi diplomado, empossado e é o presidente, portanto, página virada. Porém, é importante destacar que foi Gladson Cameli (PROGRESSISTA) o primeiro governador no Brasil a reconhecer a vitória de Lula nas urnas. Já no primeiro encontro com o novo presidente e nos subsequentes, Gladson pediu a Lula recursos para a recuperação das BR’s 364 e 317. Deverasmente, como dizia o prefeito Odorico Paraguaçu, é preciso reconhecer a generosidade de Lula com o Acre (não venceu a eleição na terra de Galvez, mas não guardou rancor) e, claro, o empenho do governador Gladson na questão. Afinal de contas R$ 600 milhões não são R$ 60 mil reais. No Dnit é só festa! Não custa nada fazer o “L” do Lula e o “G” de Gladson.

“Aquele que faz só o que lhe mandam é um servo inútil”. (Jesus de Nazaré)

. Os novos membros da bancada federal estão tentando quebrar a casca do ovo; Socorro Neri, Roberto Duarte e Eduardo Veloso estão se saindo bem.

. Na tribuna da Aleac, destaque para o deputado Edvaldo Magalhães (PC do B); alguns novatos entraram puxando o saco do governador que é uma coisa horrível.

. O Gladson nem gosta disso, admira mais a sinceridade do que palavras vazias e elogios baratos dos amigos do poder; o Gladson é passado na casca do alho.

. Sabe quem é quem no jogo do bicho!

. Vai aqui uma previsão da bola de cristal do Macunaíma sobre o futuro político de alguns personagens do cenário político do Acre.

. Primeiro, Marcus Alexandre será o candidato a prefeito do Gladson; segundo, Mailza Gomes será a candidata a governadora porque Gladson se afastará para disputar o Senado com a deputada Socorro Neri na chapa disputando as duas vagas do Senador em 2026.

. A “bola de cristal” do Macunaíma, na verdade, é um abajur fabricado na China comprado por ele na vila Evo Morales, lá para as bandas de Plácido de Castro.

. Amigo Luís Carlos Moreira Jorge, a deputada Maria Antônia, detentora de vários mandatos, tem uma características rara em um político:

. A palavra! A palavra!

. Maria Antônia é uma mulher de palavra, honrada, uma filha de Brasiléia que muito orgulha a sua terra.

. Dizer que um político “tem palavra” que não é um “mentiroso” um “Tartufo” disfarçado de cristão, como um lobo em pele de cordeiro, soa bem até poeticamente, “ter palavra” detém um poder em si.

. “Quem é Tartufo”?

. Oxi, Macunaíma…

. Tartufo ou O Impostor é uma peça em cinco atos. Seu protagonista é um falso devoto que se hospeda na casa de Orgon, um homem ingênuo e de grande ardor religioso.

. Sua primeira encenação data de 1664, Molière é o autor, a peça foi censurada por religiosos à época na França.

. Tartufo significaria “mentiroso, charlatão”

. Como diz o Tiririca que anda sumido:

. É fantásdigo!

. A gasolina vai aumentar, faz o L!

. Esse povo não tem o que inventar.

. Bom dia!