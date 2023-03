Quase 50 quilos de drogas escondidas em sacos de farinha são apreendidos na BR-364

As pichações feitas pelas facções criminosas em muros e fachadas de Cruzeiro do Sul, demarcando território, estão sendo apagadas pelas forças de segurança. A ação resulta de uma parceria entre as Polícia Militar e Penal e a Prefeitura do município e o trabalho é executado por detentos do presídio Manoel Nery sob escolta policial.

O objetivo de acordo com o comandante, tenente coronel Edvan Rogério, é restabelecer o poder do Estado, trazendo maior sensação de segurança para a população. “Sabemos que os criminosos usam desse tipo de pichações para tentar intimidar a população, contudo estamos sempre realizando a prisão desses criminosos, com operações conjuntas com demais órgãos e entidade do nosso vale do Juruá”, destacou ele, pedindo que a população faça denúncias, seja com fotos ou informações dos autores desses delitos.

Três homens foram assassinados nos últimos sete dias em Cruzeiro do Sul, na volta da guerra entre facções criminosas pelo território. Outras 3 tentativas de homicídio foram registradas. Três homens, sendo dois adultos e um menor, foram presos acusados de participação em um homicídio e uma tentativa. Cruzeiro do Sul outros municípios do Vale do Juruá fazem fronteira com o Peru, grande produtor de drogas.