Mais de 290 agentes se formam e Gladson promete convocar mais concursados

Em solenidade e com o auditório lotado, na sede da Catedral da Igreja Batista do Bosque (IBB), em Rio Branco, o governo do Estado do Acre realizou a formatura de conclusão do Curso de Formação de 292 Agentes Socioeducativos do Instituto Socioeducativo (ISE). Mais de 100 novos agentes devem atuar somente nas unidades de Rio Branco.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli, agradeceu a equipe de gestão pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos. “Eu não governo só e nem sou melhor que ninguém e quero reafirmar que o poder executivo presenciou tudo que tinha que presenciar. Eu sempre falei que só queria governar com a vontade de Deus e do povo. Uma atitude minha pode atrapalhar um milhão de vidas”, garantiu.

O chefe do executivo acreano revelou também que pretende buscar a convocação dos aprovados após os 100 dias de governo e com base na lei de responsabilidade fiscal. “O estado precisa de vocês e estou me segurando para não anunciar a convocação e saibam que vocês vão ser convocados. Eu preciso garantir que vocês recebam, Deus me livre de atrasar o salário vocês”, garantiu.

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Pedro Longo (PDT), contou que a solenidade é uma das mais belas que já presenciou na vida e fez questão de pedir a convocação dos novos agentes recém formados. “Hoje temos possibilidades de ter dados como esse apresentado aqui, muita gente era contra o concurso e só foi possível pela vontade e apontamos a necessidade. Estamos aqui nesse momento graças ao governador Gladson”, mencionou.

O presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE-AC), coronel Mário César Freitas, disse que a formatura dos novos agentes – ainda não empossados, é um marco para a segurança do Acre. “Esse é um fechamento do curso de jovens sonhadores e aguardamos que em breve eles estejam em suas unidades trabalhando”, ressaltou.

Freitas revelou ainda que no Acre existem 8 unidades do ISE e que os formandos deverão ser distribuídos – sendo que metade deverá atuar nas quatros que ficam localizados em Rio Branco. Os demais devem atuar no interior. “Esse ato representa o fortalecimento da nossa instituição, não só dos agentes, mas dos demais. Esse é um monstro importante e um marco para a história do Acre”, pontuou.

Marcaram presença na solenidade, a vice-governadora Mailza Gomes, o secretário de governo, Alysson Bestene, o deputado estadual Arlenilson Cunha, Pedro Longo e Gene Diniz, o secretário de planejamento, Ricardo Brandão, o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel e o comandante da Polícia Militar, coronel Luciano Dias.