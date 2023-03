Filme indicado ao Oscar, ‘Close’, estreia nesta quinta-feira no Cine Teatro Recreio

Durante os dias 3 e 4 de março, acontecerá, em Rio Branco, o evento Capoeira na Amazônia: Encontro e Batizado do Grupo Cordão de Ouro/AC, com ampla programação, que inclui formação, difusão e circulação de atividades culturais ligadas à Capoeira.

A produção do evento fica por conta do Mestre Matraca, que vem atuando no Estado acreano há mais de 25 anos, contribuindo para o fortalecimento e difusão das Culturas Afro-brasileiras.

“Minha trajetória inclui os treinamentos regulares, passando pelas diversas manifestações culturais, como as danças tradicionais e a confecção de instrumentos, como o berimbau, o caxixi, o pau de chuva e o xequerê. Além disso, trabalho com a composição de canções de Capoeira. Esse é meu primeiro evento, que vem abrilhantar essa importante caminhada”, declarou.

O evento, que conta com o financiamento da Fundação Elias Mansour e com a realização da Associação Cultural e Desportiva Casa de Pescado, terá a participação de capoeiristas, mestres, graduados, de diversos grupos com importante atuação local.

Acompanhe a programação:

– Dia 3, a partir das 16h, as atividades acontecerão no Calçadão da Gameleira, com aulão de Capoeira, demonstração de toques de berimbau e roda de Capoeira, com mestres convidados;

– Dia 4, a partir das 14h30, na Escola Armando Nogueira, acontecerá a cerimônia de batizado e troca de cordas de alunos iniciantes, palestras e o show musical de Capoeira, com a presença de Mestre Suassuna e supervisão do Mestre Xandão, representante do Grupo Cordão de Ouro no Acre.