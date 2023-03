Delegacia e MP devem apurar denúncia de tortura no Francisco de Oliveira Conde

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Na manhã desta quarta-feira, 1°, o governador Gladson Cameli (PP) prestigiou a cerimônia de abertura do Mês da Mulher e realizou o ato de assinatura do Termo de Compromisso com o Instituto Avon/Programa Acolhe, no auditório da Federação das Indústrias e Comércio do Estado do Acre (FIEAC).

Ao lado de várias autoridades de Estado e da sua vice, Mailza Gomes, Cameli também empossou a delegada Márdhia El-Shawwa, 44 anos, que atua há 20 anos na área de segurança pública do Acre como gestora da Secretaria de Estado da Mulher – Semulher.

Em seu pronunciamento, o chefe do executivo acreano destacou a importância da criação da pasta e garantiu que o órgão dará resultados em prol da população feminina do Estado. “A secretaria vai dar resultados. O governo começa agora e vamos continuar avançando”, comentou.

No mês da mulher, Cameli destacou ainda que os dados negativos acerca de crimes de feminicídio devem ser extintos e prometeu punir com rigor os criminosos que cometem crimes contra a classe. “Vamos pedir união e paz e nossa meta é zerar os crimes e punir quem tiver que ser punido e não tenho dúvidas que as guerreiras da gestão vão nos ajudar”, declarou.

A delegada empossada secretária da mulher ressaltou que o objetivo da gestão será fortalecer os núcleos de apoio à mulher no interior do Acre. “Já temos núcleos nas regionais e vamos criar casas da mulher brasileira, sendo duas no interior e uma na capital”, destacou.

Márdhia El-Shawwa garantiu que o foco da pasta será intensificar as políticas públicas em prol das mulheres nos primeiros 100 dias de governo. “A nossa responsabilidade é mudar esses índices”, afirmou.

A vice-governadora Mailza Gomes frisou que o governo vai trabalhar para mudar toda e qualquer forma de violência contra a mulher – tanto física, quanto psicológica. “O governador Gladson Cameli junto com a secretária devem atuar para combater essa mazela. O governador já deu total apoio nas políticas públicas e ações nas comunidades durante dia gestão”, concluiu.