Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas feridas na Avenida Ceará

Durante duas abordagens em operação de rotina na BR-364, patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal do Acre fizeram duas apreensões de drogas no posto do km 115. Nas ações, duas mulheres foram presas com mais 11 quilos de cocaína e skunk. Uma delas estava com a droga colada ao corpo com fita adesiva.

Ambas foram apresentadas na Delegacia de Flagrantes e autuadas por tráfico de entorpecentes. No final da tarde desta quarta-feira, 1, passarão por audiência de custódia na Cidade da Justiça.

A primeira apreensão ocorreu por volta de 22h30min de terça (28) quando os policiais fizeram a abordagem dentro de um ônibus que se deslocava para Porto Velho (RO). Na revista dos passageiros, perceberam que um mulher estava excessivamente nervosa e optaram por fazer uma revista mais rigorosa, quando localizaram 460 gramas de skunk e 80 gramas de cloridrato de cocaína presos por fita adesiva no corpo da garota, que recebeu ordem de prisão.

Ainda no Posto de Fiscalização do km 115 da BR-364, zona urbana de Rio Branco, os policiais se depararam mais uma vez com o excesso de nervosismo apresentado por uma mulher. Eles conseguiram apreender na bagagem da mesma 10,7 quilos de substância análoga à cocaína. A droga estava escondida dentro de uma caixa de som. A mulher presa permaneceu calada, especialmente quando os federais tentaram saber a origem e o destino final da droga.