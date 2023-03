Cadela ajuda polícia a descobrir mais de 2 quilos de folha de coca em pátio dos Correios

Marcos da Cunha Lindoso, apontado como a principal liderança de uma facção criminosa, deve ser julgado novamente pela execução de Maycon da Silva Pereira.

A decisão é da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, que acatou uma apelação criminal do promotor Teotônio Rodrigues.

Em maio do ano passado, ‘Dragão’ como é mais conhecido, foi julgado e absolvido pelo conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. Ele tinha sido denunciado como mandante da execução de Maykon da Silva Pereira, o ‘Maycon Louco’.

O crime, de acordo com a denúncia, aconteceu em 17 de março de 2016, na Rua Edmundo Pinto, região do Distrito Industrial, em Rio Branco.

Mas, ao final da sessão, o representante do Ministério Público do Acre recorreu da sentença que absolveu Marcos Lindoso. O promotor argumentou na apelação criminal, que a decisão do corpo de jurados foi contrária às provas apresentadas na denúncia.